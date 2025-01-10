Виробництво сталі в Україні зросло на понад 20% у 2024 році

У 2024 році металургійна галузь України показала суттєве зростання. Найбільший приріст зафіксовано у виробництві сталі — на 21,6%.

Про це повідомляє об’єднання "Укрметалургпром".

Чавун. Обсяг виробництва чавуну зріс на 18,1% порівняно з 2023 роком, досягнувши 7 млн тонн. У 2023 році цей показник становив 6 млн тонн. Найкращу динаміку було зафіксовано в січні 2024 року — приріст склав 44,5% (554 700 тонн проти 383 900 тонн у 2023 році).

Сталь. Виробництво сталі збільшилося на 21,6% — з 6,2 млн тонн у 2023 році до 7,6 млн тонн у 2024 році.

Найбільший приріст було зафіксовано у січні: показник зріс на 91,6% (544 000 тонн порівняно з 283 900 тонн у 2023 році).

Прокат. Обсяги виробництва прокату у 2024 році зросли на 15,8% — з 5 млн тонн у 2023 році до 6,2 млн тонн. Січень також став рекордним місяцем за темпами зростання: приріст становив 75,9% (453 000 тонн проти 257 000 тонн у попередньому році).

Зазначимо, що за 11 місяців 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, виробництво сталі зросло на 23%, досягнувши 7 млн тонн. Виробництво чавуну та прокату також збільшилося на 20% та 23% відповідно.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні та були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Крім того, заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських портів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами було вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.