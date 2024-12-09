В Україні фіксується падіння обсягів виробництва сталі та чавуну

Українські металургійні підприємства у січні-листопаді поточного року наростили виробництво сталі до 7,03 млн т, що на 23,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрметалургпром".

Зазначається, що у листопаді виплавка сталі становила 540,8 тис. т, що на 0,9% менше за результат листопада 2023 року. Це також є найнижчим показником з лютого 2024 року, коли металургійні заводи виготовили 531 тис. т сталі.

Як наголошують в "Укрметалургпром", починаючи з липня в Україні фіксується щомісячне падіння обсягів виробництва сталі.

Крім того, протягом 11 місяців поточного року в Україні виробили 6,52 млн т. чавуну, що на 19,8% більше у річному обчисленні. У листопаді виробництво чавуну становило 542,9 тис. т проти 624,9 тис. т у жовтні. Разом з тим, це на 0,3% більше за листопад 2023 року.

Повідомляється, що виробництво металопрокату з початку року становило 5,74 млн т, що на 18% більше відносно січня-листопада 2023 року. Також у листопаді було виготовлено 477 тис. т прокату проти 442,2 т у жовтні. У річному вимірі виробництво скоротилося на 4,4%.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні та були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Крім того, заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських портів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами було вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua.