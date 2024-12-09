В Украине фиксируется падение объемов производства стали и чугуна

Украинские металлургические предприятия в январе-ноябре текущего года нарастили производство стали до 7,03 млн. т, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрметаллургпром".

Отмечается, что в ноябре выплавка стали составила 540,8 тыс. т, что на 0,9% меньше результата ноября 2023 года. Это также самый низкий показатель с февраля 2024 года, когда металлургические заводы произвели 531 тыс. т стали.

Как отмечают в "Укрметаллургпроме", начиная с июля в Украине фиксируется ежемесячное падение объемов производства стали.

Кроме того, в течение 11 месяцев текущего года в Украине произвели 6,52 млн т. чугуна, что на 19,8% больше в годовом исчислении. В ноябре производство чугуна составило 542,9 тыс. т против 624,9 тыс. т в октябре. Вместе с тем, это на 0,3% больше ноября 2023 года.

Сообщается, что производство металлопроката с начала года составило 5,74 млн т, что на 18% больше по отношению к январю-ноябрю 2023 года. Также в ноябре было произведено 477 тыс. т проката против 442,2 т в октябре. В годовом исчислении производство сократилось на 4,4%.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране и разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Кроме того, оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских портов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году украинскими металлургическими предприятиями было произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua.