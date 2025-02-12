Новые пошлины Трампа: Бразилия не вступит в торговую войну с Соединенными Штатами

Бразилия не собирается вступать в торговый конфликт с США после того, как президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия.



Об этом сообщает CNN.

Как заявил министр институциональных отношений Бразилии Алешандре Падилья, правительство вообще не обсуждало этот вопрос.

"На самом деле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва всегда очень четко заявлял, что торговая война ни для кого не хороша", — сказал Падилья.

Падилья добавил, что Бразилия выступает за укрепление торговли со своими партнерами, а не за участие в любой торговой войне. По информации Министерства торговли США, Бразилия является вторым по величине экспортером стали в США после Канады.

Со своей стороны премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал тарифы "совершенно неоправданными".

"Мы являемся ближайшим союзником США, наши экономики интегрированы. Канадская сталь и алюминий используются в ряде ключевых американских отраслей промышленности, будь то оборона, судостроение, производство, энергетика, автомобилестроение. Вместе мы делаем Северную Америку более конкурентоспособной", — сказал Трюдо канадскому информационному агенту.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без исключений. Хотя Соединенные Штаты получают большую часть своей стали из Канады, Бразилии и Мексики, тарифы в значительной степени направлены на Китай.

Китай в ответ на действия американского президента Дональда Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.