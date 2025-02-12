Нові мита Трампа: Бразилія не вступатиме в торговельну війну зі Сполученими Штатами

Бразилія не збирається вступати в торговельний конфлікт з США після того, як президент Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію.



Про це повідомляє CNN.

Як заявив міністр інституціональних відносин Бразилії Алешандре Паділья, уряд взагалі не обговорював це питання.

"Насправді президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва завжди дуже чітко заявляв, що торгова війна ні для кого не є хорошою", — сказав Паділья.

Паділья додав, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у будь-якій торгівельній війні. За інформацією Міністерства торгівлі США, Бразилія є другим за величиною експортером сталі в США після Канади.

Зі свого боку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав тарифи "абсолютно невиправданими".

"Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані. Канадська сталь і алюміній використовуються в ряді ключових американських галузей промисловості, будь то оборона, суднобудування, виробництво, енергетика, автомобілебудування. Разом ми робимо Північну Америку більш конкурентоспроможною", — сказав Трюдо канадському інформаційному агентству CBC на саміті AI Action Summit у Парижі у вівторок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків. Хоча Сполучені Штати отримують більшу частину своєї сталі з Канади, Бразилії та Мексики, тарифи значною мірою спрямовані на Китай.

КНР у відповідь на дії американського президента Дональда Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.