Трамп погрожує ввести 25% мита на європейські товари: як реагують в ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз "був створений, щоб пограбувати Америку" та пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи,

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що відповідну заяву Трамп зробив під час виступу на першому засіданні свого уряду.

Президент США пообіцяв оприлюднити деталі згодом, але згадав автовиробників і сказав, що мита будуть застосовані загально й стосуватимуться "і автомобілів, і всього іншого".

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - наголосив Трамп.

Як реагують в ЄС

Натомість в ЄС пообіцяли "твердо і негайно" відреагувати на торговельні обмеження, якщо Трамп запровадить мита.

"ЄС буде твердо і негайно реагувати на невиправдані бар'єри для вільної й справедливої торгівлі, в тому числі, коли тарифи використовуються для того, щоб кинути виклик законній і недискримінаційній політиці. ЄС завжди захищатиме європейський бізнес, працівників і споживачів від невиправданих тарифів", - заявив представник Європейської комісії.

Як пише Financial Times, заяви Трампа підвищують перспективу широкої трансатлантичної торговельної війни, яка може вдарити як по економіці США, так і по європейській економіці та завдати більшої шкоди ослабленим дипломатичним зв’язкам між західними союзниками.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.

Також Трамп планує ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США на сталь і алюміній, назвавши їх невиправданими.

З моменту своєї інавгурації Трамп ввів 10% мито на весь імпорт з Китаю, на додаток до існуючих зборів через нездатність Китаю зупинити торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць, 25% мита на товари з Мексики та неенергетичний імпорт із Канади.