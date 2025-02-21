Торгова війна між США та ЄС: Роберт Фицо звернувся до Ілона Маска за допомогою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що закликав голову Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска зупинити введення США мит на товари з Європи, які можуть перерости у трансатлантичну торгівельну війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Фіцо, він попередив Маска, що такий конфлікт нашкодить і Європі, і США, наголосивши, що "немає необхідності поспішати" із запровадженням мит. Він сказав сказав мільярдеру, якщо США введуть високі мита, Євросоюзу "доведеться відреагувати".

Прем'єр-міністр Словаччини зустрівся з генеральним директором Tesla на полях Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні. Фіцо, який висловив підтримку президенту США Дональду Трампу, був серед європейських лідерів, які відвідали цю важливу зустріч 20 лютого.

Він поділяє занепокоєння Брюсселя з приводу американських мит на автомобілі, які можуть серйозно вдарити по автомобільній промисловості, яка відіграє ключову роль в економіці його країни.

"Пан Маск ясно заявив, що адміністрація США наполягає на рівних тарифах, щоб гарантувати, що жоден регіон не буде в привілейованому або невигідному становищі. Це дає нам шанс продовжити переговори протягом деякого часу", — зазначив Фіцо.

Відомо, що Агентство США з міжнародного розвитку фінансувало проекти у Словаччині протягом багатьох років. За словами Фіцо, Маск припустив, що Брюссель міг би взяти на себе роль, яку раніше відігравало USAID.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Фіцо розглядає транзит російського газу через Туреччину. Ердоган висловив готовність вести переговори зі Словаччиною та РФ, щоб знайти рішення.