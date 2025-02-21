Торговая война между США и ЕС: Роберт Фицо обратился к Илону Маску за помощью

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что призвал главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска остановить введение США пошлин на товары из Европы, которые могут перерасти в трансатлантическую торговую войну.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Фицо, он предупредил Маска, что такой конфликт навредит и Европе, и США, подчеркнув, что "нет необходимости спешить" с введением пошлин. Он сказал миллиардеру, если США введут высокие пошлины, Евросоюзу "придется отреагировать".

Премьер-министр Словакии встретился с генеральным директором Tesla на полях Конференции по консервативным политическим действиям в Вашингтоне. Фицо, выразивший поддержку президенту США Дональду Трампу, был среди европейских лидеров, посетивших эту важную встречу 20 февраля.

Он разделяет беспокойство Брюсселя по поводу американских пошлин на автомобили, которые могут серьезно ударить по автомобильной промышленности, играющей ключевую роль в экономике его страны.

"Господин Маск ясно заявил, что администрация США настаивает на равных тарифах, чтобы гарантировать, что ни один регион не будет в привилегированном или невыгодном положении. Это дает нам шанс продолжить переговоры в течение некоторого времени", — отметил Фицо.

Известно, что Агентство США по международному развитию финансировало проекты в Словакии на протяжении многих лет. По словам Фицо, Маск предположил, что Брюссель мог бы взять на себя роль, которую раньше играло USAID.

Напомним, в январе сообщалось, чтоФицо рассматривает транзит российского газа через Турцию. Эрдоган выразил готовность вести переговоры со Словакией и РФ, чтобы найти решение.