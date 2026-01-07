Трамп вимагає від Венесуели розірвати відносини з Росією та Китаєм - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від тимчасового уряду Венесуели розірвати економічні зв’язки з Росією та Китаєм, перш ніж країні дозволять видобувати більше нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела, ознайомлених зі стратегією Білого дому.

За їх даними, ключовою умовою є повне припинення економічної співпраці та вигнання з країни представників Китаю, Росії, Ірану та Куби.

Вашингтон наполягає на встановленні ексклюзивного партнерства у сфері нафтовидобутку, що передбачає пріоритетне право Америки на закупівлю венесуельської важкої сирої нафти.

Енергетична блокада

Державний секретар Марко Рубіо під час закритого брифінгу зазначив, що США мають критичний важіль впливу через переповненість венесуельських танкерів, які наразі не можуть бути відвантажені.

За розрахунками американської сторони, Каракас опиниться на межі повного фінансового краху вже за кілька тижнів, якщо не зможе розпочати продаж накопичених запасів сировини.

Голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер підтвердив, що план Білого дому базується на встановленні контролю над логістикою нафти, аби жоден танкер не був спрямований до Гавани чи Китаю.

Стратегія максимального впливу Білого дому

Хоча Державний департамент поки утримується від офіційних коментарів, представники адміністрації підтверджують політику "максимального впливу" на венесуельську владу.

Метою Вашингтона є не лише контроль над нафтовою інфраструктурою, а й припинення нелегальної міграції та наркотрафіку.

Наразі видобуток сирої нафти у Венесуелі фактично зупинений, оскільки резервуари та судна заповнені вщент, а подальший рух танкерів можливий лише за умови їх виходу на відкритий ринок під наглядом США.

Нагадаємо, тимчасова влада Венесуели передасть у США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної нафти. Її продадуть за ринковою ціною. Каракас і Вашингтон досягли угоди про експорт венесуельської сирої нафти до Сполучених Штатів на суму до 2 мільярдів доларів.

Після того як Трамп заявив, що США досягли угоди про імпорт венесуельської сирої нафти на суму 2 мільярди доларів, ціни на нафту впали.