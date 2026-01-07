Трамп требует от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного правительства Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем, прежде чем стране разрешат добывать больше нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, ознакомленные со стратегией Белого дома.

По их данным, ключевым условием является полное прекращение экономического сотрудничества и изгнание из страны представителей Китая, России, Ирана и Кубы.

Вашингтон настаивает на установлении эксклюзивного партнерства в сфере нефтедобычи, предусматривающего приоритетное право Америки на закупку тяжелой венесуэльской сырой нефти.

Энергетическая блокада

Государственный секретарь Марко Рубио во время закрытого брифинга отметил, что США имеют критический рычаг влияния из-за переполненности венесуэльских танкеров, которые пока не могут быть отгружены.

По расчетам американской стороны, Каракас окажется на грани полного финансового краха уже через несколько недель, если не сможет приступить к продаже накопленных запасов сырья.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер подтвердил, что план Белого дома базируется на установлении контроля над логистикой нефти, чтобы ни один танкер не был направлен в Гавану или Китай.

Стратегия максимального влияния Белого дома

Хотя Государственный департамент пока воздерживается от официальных комментариев, представители администрации подтверждают политику "максимального влияния" на венесуэльские власти.

Целью Вашингтона является не только контроль над нефтяной инфраструктурой, но и прекращение нелегальной миграции и наркотрафика.

В настоящее время добыча сырой нефти в Венесуэле фактически остановлена, поскольку резервуары и суда заполнены до отказа, а дальнейшее движение танкеров возможно только при условии их выхода на открытый рынок под наблюдением США.

Напомним, временные власти Венесуэлы передадут в США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти. Ее продадут по рыночной цене. Каракас и Вашингтон достигли соглашения об экспорте венесуэльской сырой нефти в Соединенные Штаты на сумму до 2 миллиардов долларов.

После того как Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов, цены на нефть упали .