Воровали газ из государственной трубы: на Прикарпатье разоблачили схему на 203 млн грн

В Прикарпатье правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного отбора природного газа из государственной газотранспортной системы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, сделку организовал руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых, привлекая к схеме трех своих подчиненных.

Для транспортировки добываемого топлива компания использовала государственную ГТС. Официальный учет объемов газа осуществлялся через специальный узел, контролируемый и опломбируемый специалистами АО "Оператор ГТС Украины".

Однако проверка выявила системные махинации частного добыча.

Как работала схема

По информации прокуроров, участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа в период с января 2022 по октябрь 2025 года. Метод оказался достаточно примитивным, но принес организаторам огромные прибыли: с помощью специального ключа они перекрывали кран на измерительной линии.

В результате электронный вычислитель фиксировал существенно заниженные данные о реальных объемах топлива, проходившего через трубу.

Из-за этих манипуляций из государственной сети было незаконно отобрано более 8 миллионов кубометров газа. Украденный энергоресурс фигуранты дела продавали на рынке как собственноручно добываемый концентрат.

Экспертиза оценила сумму прямого ущерба, нанесенного государству, более чем в 203 миллиона гривен.

Организатора нелегального бизнеса и троих его сообщников задержали. Им официально доложено о подозрениях в мошенничестве в особо крупных размерах, а также в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Сторона обвинения будет настаивать на назначении рекордного залога, который равняется сумме нанесенного ущерба — 203 миллиона гривен.

Напомним, газовое месторождение стоимостью 7,8 млрд грн ушло с молотка за бесценок - всего за 630 тысяч гривен. Однако Специализированная экологическая прокуратура через Верховный Суд добилась отмены скандального соглашения. Речь идет о Приазовском месторождении в Запорожской обл – одном из старейших в Украине, открытом еще в 1929 году. Это около 35 тысяч гектаров, более 110 скважин и более 2,2 млрд кубометров разведанных запасов газа.