Цены на топливо 20 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 20 октября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 93,59 грн (0 коп.) А-95 89,85 грн (+6 коп.) А-92 86,44 грн (+20 коп.) ДТ 102,23 грн (+48 коп.) Газ 51,37 грн (+81 коп.)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 95,90 92,90 104,90 51,90 UPG 91,90 88,90 101,90 51,50 WOG 95,90 92,90 104,90 52,50 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 99,90 49,90 SOCAR 97,90 94,90 105,00 50,47 AMIC 91,96 88,96 101,98 51,87 БРСМ-Нафта 87,67 99,99 49,45

Напомним, из-за эскалации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть (Brent почти $110/барр.) дизтопливо в Украине впервые пересекло отметку 100 грн/л. По прогнозам экспертов, опрошенных Dilo, на этой неделе дизель подорожает еще на 4 грн/л, бензин на 3 грн/л, а автогаз может достичь 55 грн/л.