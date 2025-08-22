Норвежская компания поможет развивать и модернизировать "Нафтогаз"

21 августа 2025 года компании Equinor и "Нафтогаз" подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны будут обмениваться опытом развития современной и многоотраслевой энергетической индустрии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Отмечается, что меморандум предусматривает обмен опытом и технологиями, которые помогут в развитии и модернизации "Нафтогаза".

В рамках договоренностей компании планируют создать учебные программы для руководителей, инженеров, технического персонала, а также специалистов по ESG и декарбонизации.

Также будет создана совместная рабочая группа для определения приоритетных тем и координации обмена знаниями по ключевым направлениям, в частности в инвестпланировании, геологии и цифровизации.

"Мы ценим поддержку со стороны Equinor. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным. Мы открыты к партнерствам, которые помогают стране преодолевать вызовы войны и формировать постоянную энергетику", - прокомментировал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Equinor - норвежская государственная нефтегазовая компания .

Заметим, в наблюдательный совет "Нафтогаза" входит Тор Мартин Анфиннсен – бывший старший вице-президент компании Equinor. Сейчас он старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power;

Про "Нафтогаз"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 на 15 млрд грн или на 64%.

"Нафтогаз" уже приступил к закупкам природного газа на кредитные средства, предоставленные в августе Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме €500 млн, а также получил дополнительные $100 млн от Норвегии.