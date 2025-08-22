Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Норвезька компанія допоможе розвивати та модернізувати "Нафтогаз"

Нафтогаз і Equinor підписали Меморандум про обмін досвідом
Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України», та Ірен Руммельхоф, виконавча віцепрезидентка з питань маркетингу, транспортування та переробки Equinor

21 серпня 2025 року компанії Equinor і "Нафтогаз" підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким сторони обмінюватимуться досвідом щодо питань розвитку сучасної та багатогалузевої енергетичної індустрії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Зазначається, що меморандум передбачає обмін досвідом і технологіями, які допоможуть у розвитку та модернізації "Нафтогазу".

У межах домовленостей компанії планують започаткувати навчальні програми для керівників, інженерів, технічного персоналу, а також фахівців з ESG та декарбонізації.

Також буде створено спільну робочу групу для визначення пріоритетних тем і координації обміну знаннями за ключовими напрямами, зокрема в інвестплануванні, геології та цифровізації.

"Ми цінуємо підтримку з боку Equinor. Впевнений, що наша подальша співпраця буде взаємовигідною і успішною. Ми відкриті до партнерств, які допомагають країні долати виклики війни та формувати сталу енергетику", — прокоментував очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Equinor — норвезька державна нафтогазова компанія.

Зауважимо, до наглядової ради "Нафтогазу" входить Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor. Нині він є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

 "Нафтогаз" вже розпочав закупівлі природного газу на кредитні кошти, надані у серпні Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі €500 млн, а також отримав додаткові $100 млн від Норвегії.  

Автор:
Світлана Манько