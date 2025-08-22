Норвезька компанія допоможе розвивати та модернізувати "Нафтогаз"

21 серпня 2025 року компанії Equinor і "Нафтогаз" підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким сторони обмінюватимуться досвідом щодо питань розвитку сучасної та багатогалузевої енергетичної індустрії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Зазначається, що меморандум передбачає обмін досвідом і технологіями, які допоможуть у розвитку та модернізації "Нафтогазу".

У межах домовленостей компанії планують започаткувати навчальні програми для керівників, інженерів, технічного персоналу, а також фахівців з ESG та декарбонізації.

Також буде створено спільну робочу групу для визначення пріоритетних тем і координації обміну знаннями за ключовими напрямами, зокрема в інвестплануванні, геології та цифровізації.

"Ми цінуємо підтримку з боку Equinor. Впевнений, що наша подальша співпраця буде взаємовигідною і успішною. Ми відкриті до партнерств, які допомагають країні долати виклики війни та формувати сталу енергетику", — прокоментував очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Equinor — норвезька державна нафтогазова компанія.

Зауважимо, до наглядової ради "Нафтогазу" входить Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor. Нині він є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

"Нафтогаз" вже розпочав закупівлі природного газу на кредитні кошти, надані у серпні Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі €500 млн, а також отримав додаткові $100 млн від Норвегії.