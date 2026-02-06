Південноєвропейські країни прагнуть замінити російський газ американським

Південноєвропейські країни активно готуються заміщати російський газ американським зрідженим природним газом (СПГ). Грецьке спільне підприємство Atlantic Sea LNG Trade, створене DEPA та будівельною групою Aktor, веде переговори про довгострокове постачання до 15 мільярдів кубічних метрів американського СПГ щорічно протягом 20 років для постачання до південної Європи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Генеральний директор компанії Александрос Екзарху підкреслив, що переговори проходять на тлі припинення імпорту російського газу до Європи до кінця 2027 року, що посилює конкуренцію за довгострокові поставки СПГ та тисне на уряди, щоб забезпечити стабільні постачання та помірні ціни.

"Якщо Європа не хоче знову бути заручником газу, їй потрібно забезпечити довгострокові угоди зі Сполученими Штатами... щоб забезпечити баланс у майбутньому та доступність газу за розумними цінами", – заявив Екзарху.

Він додав, що ціни на газ можуть значно зрости після 2030 року, коли пропозиція не зможе задовольнити зростаючий попит.

Atlantic Sea LNG Trade вже підписала свій перший контракт на поставку американського СПГ в Україну, з доставкою через грецький термінал Ревітусса та подальшим транспортуванням через Болгарію, Румунію та Молдову до "Нафтогазу".

Паралельно компанія веде переговори з потенційними покупцями по Вертикальному газовому коридору – маршруту з Греції через Центральну Європу до України, охоплюючи Албанію, Північну Македонію, Болгарію, Румунію, Угорщину, Молдову та Австрію.

Нагадаємо, ще у листопаді 2025 року "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну.