Южноевропейские страны стремятся заменить российский газ американским

Южноевропейские страны активно готовятся замещать российский газ американским сжиженным природным газом (СПГ). Греческое совместное предприятие Atlantic Sea LNG Trade, созданное DEPA и строительной группой Aktor, ведет переговоры о долгосрочных поставках до 15 миллиардов кубических метров американского СПГ ежегодно в течение 20 лет для поставок в южную Европу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор компании Александрос Экзарху подчеркнул, что переговоры проходят на фоне прекращения импорта российского газа в Европу до конца 2027 года, что усиливает конкуренцию за долгосрочные поставки СПГ и давит на правительства, чтобы обеспечить стабильные поставки и умеренные цены.

"Если Европа не хочет снова быть заложником газа, ей нужно обеспечить долгосрочные соглашения с Соединенными Штатами… чтобы обеспечить баланс в будущем и доступность газа по разумным ценам", – заявил Экзарху.

Он добавил, что цены на газ могут значительно возрасти после 2030 года, когда предложение не сможет удовлетворить растущий спрос.

Atlantic Sea LNG Trade уже подписала свой первый контракт на поставку американского СПГ в Украину, с доставкой через греческий терминал Ревитусса и последующей транспортировкой через Болгарию, Румынию и Молдову в "Нафтогаз".

Параллельно компания ведет переговоры с потенциальными покупателями по Вертикальному газовому коридору – маршруту из Греции через Центральную Европу в Украину, включая Албанию, Северную Македонию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Молдову и Австрию.

Напомним, еще в ноябре 2025 года "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу будущих регулярных поставок американского LNG в Украине.