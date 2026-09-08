Уряд повторно схвалив законопроєкти про ПДВ на посилки: що змінюється

Кабмін повторно схвалив два законопроєкти щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Там зауважили, що пакет законопроєктів формує цілісну правову базу для запровадження в Україні таких самих правил оподаткування електронної торгівлі, що вже діють у Євросоюзі.

Важливість запропонованих змін

У Мінфіні зазначили, що ухвалення Верховною Радою цих документів дасть можливість запровадити в Україні норми щодо посилок, які вже діють у ЄС, а також відкриє шлях до отримання фінансування від партнерів обсягом близько 4 млрд євро. Вони є частиною програми співпраці з МВФ (EFF - Extended Fund Facility 2026-2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Серед переваг законопроєктів у відомстві називають:

Справедливі умови для українського бізнесу. Створення рівних умов конкуренції для українського виробника шляхом скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту.

Створення рівних умов конкуренції для українського виробника шляхом скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту. Відповідність підходам ЄС. Запропоновані зміни формують в Україні сучасні правила оподаткування електронної торгівлі, що відповідають стандартам Європейського Союзу (система IOSS - Import One Stop Shop).

Запропоновані зміни формують в Україні сучасні правила оподаткування електронної торгівлі, що відповідають стандартам Європейського Союзу (система IOSS - Import One Stop Shop). Додаткові надходження до бюджету. Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень у наступному році, які спрямовуватимуться на потреби оборони.

Що змінюється

Законопроєктами пропонується:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів (ПЕП) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Також змінено запропоновані строки набрання чинності: норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала митний законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро — його ухвалення пов'язане з умовами МВФ і ЄС щодо надання Україні чергових траншів.

Після цього президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.