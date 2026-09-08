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Уряд повторно схвалив законопроєкти про ПДВ на посилки: що змінюється
Кабмін повторно схвалив два законопроєкти щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Там зауважили, що пакет законопроєктів формує цілісну правову базу для запровадження в Україні таких самих правил оподаткування електронної торгівлі, що вже діють у Євросоюзі.
Важливість запропонованих змін
У Мінфіні зазначили, що ухвалення Верховною Радою цих документів дасть можливість запровадити в Україні норми щодо посилок, які вже діють у ЄС, а також відкриє шлях до отримання фінансування від партнерів обсягом близько 4 млрд євро. Вони є частиною програми співпраці з МВФ (EFF - Extended Fund Facility 2026-2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС.
Серед переваг законопроєктів у відомстві називають:
- Справедливі умови для українського бізнесу. Створення рівних умов конкуренції для українського виробника шляхом скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту.
- Відповідність підходам ЄС. Запропоновані зміни формують в Україні сучасні правила оподаткування електронної торгівлі, що відповідають стандартам Європейського Союзу (система IOSS - Import One Stop Shop).
- Додаткові надходження до бюджету. Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень у наступному році, які спрямовуватимуться на потреби оборони.
Що змінюється
Законопроєктами пропонується:
- запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;
- запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;
- зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.
Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів (ПЕП) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.
Також змінено запропоновані строки набрання чинності: норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.
Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала митний законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро — його ухвалення пов'язане з умовами МВФ і ЄС щодо надання Україні чергових траншів.
Після цього президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.