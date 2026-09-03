У ЄС попередили Україну, що не виділять наступний транш без ухвалення закону про посилки

Україна ризикує не отримати наступний транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі близько 3,7 мільярда євро, якщо не ухвалить закон про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Як пише Dilo, про це заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі, передає "Європейська правда".

За його словами, Єврокомісія уважно стежить за розглядом відповідного законопроєкту, оскільки його ухвалення є однією з умов отримання Україною коштів у межах програми макрофінансової допомоги.

Уйварі зазначив, що загальний цільовий показник фінансування України за цією програмою у 2026 році становить 8,35 млрд євро. Наразі ЄС уже виплатив 3,2 млрд євро.

"Ми розглядаємо можливість другого траншу на початку осені, який становитиме близько 3,7 млрд євро. Для цього існує 12 умов, однією з яких є цей закон", – підкреслив представник Єврокомісії.

Він наголосив, що законопроєкт має бути ухвалений для продовження виплат у передбачені програмою терміни. Уйварі зауважив, що документ також має важливе значення для мобілізації додаткових доходів до державного бюджету України.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала митний законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро — його ухвалення пов'язане з умовами МВФ і ЄС щодо надання Україні чергових траншів.

Після цього президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.