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Втрати ворога станом на 3 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 320 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1653 добу повномасштабної війни становлять 1 492 350 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;
- танків – 12 324 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од;
- артилерійських систем – 49 085 (+69) од;
- РСЗВ – 2 085 (+4) од;
- засоби ППО – 1 600 (+2) од;
- літаків – 441 (+1) од;
- гелікоптерів – 355 (+1) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од;
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од;
- спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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