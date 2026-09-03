Втрати ворога станом на 3 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 320 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1653 добу повномасштабної війни становлять 1 492 350 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:

особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;

танків – 12 324 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од;

артилерійських систем – 49 085 (+69) од;

РСЗВ – 2 085 (+4) од;

засоби ППО – 1 600 (+2) од;

літаків – 441 (+1) од;

гелікоптерів – 355 (+1) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од;

крилаті ракети – 5 070 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од;

спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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