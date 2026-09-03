Потери врага по состоянию на 3 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1653 сутки полномасштабной войны составляют 1 492 350 человек.

Потери России в войне на 3 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 сентября потеряла:

личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек;

танков – 12 324 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 264 (+1) ед;

артиллерийских систем – 49 085 (+69) ед;

РСЗО – 2 085 (+4) ед;

средства ПВО – 1 600 (+2) ед;

самолетов – 441 (+1) ед;

вертолетов – 355 (+1) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) ед;

крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435) ед;

специальная техника – 4628 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 135 враждебных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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