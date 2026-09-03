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Потери врага по состоянию на 3 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1653 сутки полномасштабной войны составляют 1 492 350 человек.
Потери России в войне на 3 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек;
- танков – 12 324 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 264 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 49 085 (+69) ед;
- РСЗО – 2 085 (+4) ед;
- средства ПВО – 1 600 (+2) ед;
- самолетов – 441 (+1) ед;
- вертолетов – 355 (+1) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) ед;
- крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435) ед;
- специальная техника – 4628 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 135 враждебных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера и дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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