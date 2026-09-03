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Потери врага по состоянию на 3 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1653 сутки полномасштабной войны составляют 1 492 350 человек.

Потери России в войне на 3 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек;
  • танков – 12 324 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 264 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 49 085 (+69) ед;
  • РСЗО – 2 085 (+4) ед;
  • средства ПВО – 1 600 (+2) ед;
  • самолетов – 441 (+1) ед;
  • вертолетов – 355 (+1) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) ед;
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;
  • корабли/катера – 35 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435) ед;
  • специальная техника – 4628 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 135 враждебных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера и дроны других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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