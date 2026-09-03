Карта боевых действий в Украине на 3 сентября 2026 года

Продолжается 1653-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 215 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 98 авиационных ударов, во время которых сбросил 353 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10672 дрона-камикадзе и произвели 2933 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 25 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Бессалевка, Коренок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Малушино, Нескучное, Сопич, Атинское, Янжуловка, Ломленко, Рогизно, Волфине, Потаповка, Кружок, Новая Сич Семейчино, Голышевское, Будки, Шпиль Сумской области; Красный Хутор Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, семь орудий и позиций артиллерии, три пункта управления БПЛА, склад-мастерскую, пункт управления и еще один важный объект оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агрессор произвел 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес пять авиационных ударов с применением 11 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Домашнее, Водяное, Волоховка, Малая Волчья и Старица.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции девять раз, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Ковшаровки и Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где, по уточненной информации, оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Диброва, Новоселовка, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районе населенного пункта Кривая Лука и в сторону Озерного.

На Краматорском направлении российские захватчики производили одно наступательное действие в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 25 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Николайполья, Софиевка, Вольное и Русин Яр.

Тридцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Белицкое, Вольное, Доброполье, Новофедоровка, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Мирное и в районе Молодецкого, Новоподгороднего, Гришиного и Удачного.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты четырежды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвиженка и Горького.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районе Новоандреевки, Новояковловки, Степного, Приморского и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг не пытался улучшить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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