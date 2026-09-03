Зеленський зустрівся з бізнесом, який постраждав від ударів РФ по складам: що пообіцяв

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розширити програми підтримки для українського бізнесу, який продовжує працювати в умовах російських атак.

Як пише Dilo, про це Зеленський повідомив після зустрічі з власниками та керівниками найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів.

За словами президента, Міністерство фінансів, Мінекономіки, Національний банк та Офіс президента найближчим часом підготують рішення щодо розширення програм підтримки підприємств.

Фото: Офіс президента

Зокрема, влада планує розширити можливості участі бізнесу в програмі доступного кредитування. Це дозволить отримати фінансування підприємствам, які зараз не відповідають окремим вимогам програми, але продовжують працювати та забезпечувати потреби населення.

"Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу", — підкреслив Зеленський.

Фото: Офіс президента

Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня. На основі цих запитів держава має оперативно змінювати рішення, регуляції та алгоритми, необхідні для постачання товарів у міста й громади.

Окремо на зустрічі обговорили роботу підприємств під час повітряних тривог та новий формат сповіщень про небезпеку, який уряд напрацьовував разом із військовими та представниками ДСНС.

Нагадаємо, Міністерство економіки України готує масштабні зміни до урядової програми підтримки бізнесу, який зазнав втрат або працює під загрозою через воєнні дії. Компенсацію премій збільшать до 5 млн грн, а захист поширять на агротехніку та орендовані склади.

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства: