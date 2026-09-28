В Україні прокладають майже 900 км нових водогонів для 10 мільйонів жителів

Системи водопостачання в Україні готують до зими так, щоб вода залишалася в оселях людей навіть під час російських атак на інфраструктуру. Для цього прокладають нові труби, створюють резервні джерела води та забезпечують водоканали незалежним живленням.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Загалом у межах планів стійкості у 14 областях втілюють 30 проєктів. Вони охоплюють майже 900 кілометрів нових водогонів, резервні водозабори, електроживлення та обладнання для автономної роботи водоканалів.

Після завершення робіт надійнішу подачу води отримають понад 10 мільйонів людей. Частину робіт проводять самі громади, частину — Агентство відновлення.

Де саме будують нові мережі

Будівельні роботи зараз тривають у кількох регіонах:

Бучанська громада на Київщині: тут будують водогін на дві нитки завдовжки майже 20 кілометрів, який об'єднає Гаврилівку, Луб’янку, Блиставицю, Бучу та Ворзель. Вже проклали 12 кілометрів труб, також роблять нові свердловини, насосні станції та станції очищення води. Дві нитки дозволять не переривати подачу води, якщо одну ділянку доведеться ремонтувати;

Дніпропетровщина: Агентство відновлення добудовує системи для майже 30 тисяч жителів у 49 населених пунктах, які втратили доступ до надійного джерела води після руйнування росією Каховської ГЕС;

Одещина: зводять два групові водогони для 29 населених пунктів, де мешкають понад 68 тисяч людей. Це близько 218 кілометрів магістральних водогонів і майже 385 кілометрів мереж у населених пунктах.

Захист від ударів та підготовка до морозів

До настання холодів планують завершити всі об’єкти, що перебувають на фінальній стадії, та забезпечити резервне живлення діючих систем.

Захисні споруди для об'єктів водопостачання будують одразу разом із новими трубами, а не після їхнього запуску. Під час атак система має продовжувати працювати, а якщо виникнуть пошкодження — давати змогу швидко відновити подачу води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для понад 68 тисяч людей на Одещині будують два водогони для забезпечення новою системою водопостачання. В Одеській області триває будівництво двох групових водопроводів для забезпечення питною водою мешканців 29 населених пунктів у семи територіальних громадах. Проєкт охоплює понад 68 тисяч людей, а також соціальні заклади, підприємства та господарства.