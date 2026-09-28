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В Украине прокладывают около 900 км новых водопроводов для 10 миллионов жителей
Системы водоснабжения в Украине готовят к зиме так, чтобы вода оставалась в домах людей даже во время российских атак на инфраструктуру. Для этого прокладывают новые трубы, создают резервные источники воды и снабжают водоканалы независимым питанием.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
В рамках планов устойчивости в 14 областях воплощают 30 проектов. Они охватывают около 900 километров новых водопроводов, резервные водозаборы, электропитание и оборудование для автономной работы водоканалов.
После завершения работ более надежную подачу воды получат более 10 миллионов человек. Часть работ проводят сами общины, часть – Агентство восстановления.
Где именно строят новые сети
Строительные работы сейчас продолжаются в нескольких регионах:
- Бучанская община в Киевской области: здесь строят водопровод на две нити протяженностью почти 20 километров, который объединит Гавриловку, Лубянку, Блиставицу, Бучу и Ворзель. Уже проложили 12 километров труб, также производят новые скважины, насосные станции и станции очистки воды. Две нити позволят не прерывать подачу воды, если один участок придется ремонтировать;
- Днепропетровщина: Агентство восстановления достраивает системы почти для 30 тысяч жителей в 49 населенных пунктах, которые потеряли доступ к надежному источнику воды после разрушения россией Каховской ГЭС;
- Одесщина: возводят два групповых водопровода для 29 населенных пунктов, где проживают более 68 тысяч человек. Это около 218 километров магистральных водопроводов и около 385 километров сетей в населенных пунктах.
Защита от ударов и подготовка к морозам
До наступления холодов планируют завершить все находящиеся на финальной стадии объекты и обеспечить резервное питание действующих систем.
Защитные сооружения для объектов водоснабжения строят вместе с новыми трубами, а не после их запуска. При атаке система должна продолжать работать, а если возникнут повреждения — давать возможность быстро восстановить подачу воды.
Напомним, ранее сообщалось, что для более 68 тысяч человек в Одесской области строят два водопровода для обеспечения новой системой водоснабжения. В Одесской области идет строительство двух групповых водопроводов для обеспечения питьевой водой жителей 29 населенных пунктов в семи территориальных общинах. Проект включает более 68 тысяч человек, а также социальные учреждения, предприятия и хозяйства.