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Зеленский встретился с пострадавшим от ударов РФ по складам бизнесом: что пообещал
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству расширить программы поддержки для украинского бизнеса, продолжающего работать в условиях российских атак.
Как пишет Dilo, об этом Зеленский сообщил после встречи с владельцами и руководителями крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.
По словам президента, Министерство финансов, Минэкономики, Национальный банк и Офис президента в ближайшее время подготовят решение о расширении программ поддержки предприятий.
В частности, власти планируют расширить возможности участия бизнеса в программе доступного кредитования. Это позволит получить финансирование предприятиям, которые не отвечают отдельным требованиям программы, но продолжают работать и обеспечивать потребности населения.
"Программа должна быть реалистичной и вполне практичной для бизнеса", - подчеркнул Зеленский.
Потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно. На основе этих запросов государство должно оперативно изменять решения, регуляции и алгоритмы, необходимые для поставки товаров в города и общины.
Отдельно на встрече обсудили работу предприятий во время воздушных тревог и новый формат уведомлений об опасности, который правительство нарабатывало вместе с военными и представителями ГСЧС.
Напомним, Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения к правительственной программе поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн. грн., а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады.
Удары РФ по складам
Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :
- кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;
- состав сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.