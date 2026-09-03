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Зеленский встретился с пострадавшим от ударов РФ по складам бизнесом: что пообещал

встреча Зеленского с бизнесом
Владимир Зеленский обсудил работу с представителями бизнеса в условиях постоянной угрозы российских ударов и поддержку со стороны государства. / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству расширить программы поддержки для украинского бизнеса, продолжающего работать в условиях российских атак.

Как пишет Dilo, об этом Зеленский сообщил после встречи с владельцами и руководителями крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.

По словам президента, Министерство финансов, Минэкономики, Национальный банк и Офис президента в ближайшее время подготовят решение о расширении программ поддержки предприятий.

Фото 2 — Зеленский встретился с пострадавшим от ударов РФ по складам бизнесом: что пообещал
Фото: Офис президента

В частности, власти планируют расширить возможности участия бизнеса в программе доступного кредитования. Это позволит получить финансирование предприятиям, которые не отвечают отдельным требованиям программы, но продолжают работать и обеспечивать потребности населения.

"Программа должна быть реалистичной и вполне практичной для бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Фото 3 — Зеленский встретился с пострадавшим от ударов РФ по складам бизнесом: что пообещал
Фото: Офис президента

Потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно. На основе этих запросов государство должно оперативно изменять решения, регуляции и алгоритмы, необходимые для поставки товаров в города и общины.

Отдельно на встрече обсудили работу предприятий во время воздушных тревог и новый формат уведомлений об опасности, который правительство нарабатывало вместе с военными и представителями ГСЧС.

Напомним, Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения к правительственной программе поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн. грн., а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
  • состав сети   Varus   – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.
Автор:
Светлана Манько

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