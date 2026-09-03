Зеленский встретился с пострадавшим от ударов РФ по складам бизнесом: что пообещал

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству расширить программы поддержки для украинского бизнеса, продолжающего работать в условиях российских атак.

Как пишет Dilo, об этом Зеленский сообщил после встречи с владельцами и руководителями крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.

По словам президента, Министерство финансов, Минэкономики, Национальный банк и Офис президента в ближайшее время подготовят решение о расширении программ поддержки предприятий.

Фото: Офис президента

В частности, власти планируют расширить возможности участия бизнеса в программе доступного кредитования. Это позволит получить финансирование предприятиям, которые не отвечают отдельным требованиям программы, но продолжают работать и обеспечивать потребности населения.

"Программа должна быть реалистичной и вполне практичной для бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Офис президента

Потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно. На основе этих запросов государство должно оперативно изменять решения, регуляции и алгоритмы, необходимые для поставки товаров в города и общины.

Отдельно на встрече обсудили работу предприятий во время воздушных тревог и новый формат уведомлений об опасности, который правительство нарабатывало вместе с военными и представителями ГСЧС.

Напомним, Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения к правительственной программе поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн. грн., а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :