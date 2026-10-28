Київ не готовий до зими? Зеленський пояснив, що не вдалося зробити

Президент Володимир Зеленський вважає, що Київ не підготувався до зими належним чином. За його словами, для розв’язання проблем міста необхідно об’єднати зусилля центральної та місцевої влади, а також залучити фахівців із бізнесу й державного управління. Як приклад ефективнішої взаємодії президент навів Харків.

Як пише Dilo, про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє "Уніан".

За словами Зеленського, він хотів би, щоб міський голова Києва самостійно вирішував проблеми столиці, однак для цього необхідна ширша управлінська команда. Водночас президент стверджує, що спроби обговорити додаткові заходи для посилення міста можуть сприйматися мером як намір усунути його від управління.

Зеленський навів Харків як приклад

Президент визнав, що Київ працює в умовах постійної загрози російських ударів. Водночас він звернув увагу на досвід Харкова, який, за його оцінкою, краще підготувався до наслідків атак.

Зеленський зазначив, що Харків також стикається із серйозними безпековими викликами, зокрема ударами керованими авіабомбами. Однак, за його словами, ефективнішому реагуванню на проблеми сприяє взаємодія міського голови та керівника обласної військової адміністрації.

Президент наголосив, що навіть за наявності політичних розбіжностей місцева влада має координувати дії, оскільки безпека громадян і підготовка до зими є спільними завданнями.

Хто може долучитися до управління Києвом

Зеленський повідомив, що спілкувався з кількома потенційними кандидатами, яким пропонував очолити Київську міську військову адміністрацію. Проте, за його словами, усі вони відмовилися від цієї пропозиції.

Окремо президент згадав розмови з Василем Малюком, Олександром Кубраковим і Володимиром Гройсманом. Також він повідомив, що Віталій Сухомлин відмовився від участі після того, як почув, що йдеться про роботу в Києві.

Щоб знайти інші варіанти посилення управління столицею, Зеленський попросив прем’єр-міністра сформувати спеціальну команду з представників бізнесу та досвідчених управлінців. Президент заявив про готовність особисто звернутися до кандидатури, яку запропонує ця група.

До роботи над питаннями безпеки він також хотів би залучити фахівців відповідного профілю. Водночас, за словами глави держави, потенційні учасники не поспішають долучатися до таких ініціатив через ризик політичної критики.

Таким чином, пошук моделі взаємодії між центральною владою, міською адміністрацією та фахівцями з інших сфер залишається одним із завдань у підготовці Києва до зимового періоду. Зеленський наголошує на необхідності спільних дій, однак конкретний склад запропонованої управлінської команди поки не визначений.

Що з опаленням у Києві

Нагадаємо, всупереч складній ситуації в енергетиці з 16 жовтня у Києві розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Теплопостачання спершу подадуть лікарням, школам та садочкам. Опаленням поки не забезпечать частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Крім того, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.

Зауважимо, що у січні 2026 року російські атаки спричинили серйозні перебої з опаленням у Києві. Через пошкодження теплової інфраструктури без тепла залишилися тисячі будинків, а в деяких районах відновлення теплопостачання затягнулося. Щоб подолати наслідки ударів, комунальні служби працювали в посиленому режимі, а місто залучало альтернативні джерела обігріву.

Повідомлялось, що також Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення. Так, у Голосіївському районі Києва будують теплову мережу для окремих мікрорайонів на Теремках.