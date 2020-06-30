В НАПК заявили, что легализация игорного бизнеса приведет к коррупции

В Национальном агентстве по противодействию коррупции настаивают, что законопроект о легализации игрового бизнеса, который на этой неделе рассматривает Верховная Рада, может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В агентстве отмечают, что их экспертиза определила несколько групп коррупциогенных факторов, содержащихся в положениях документа. Так, недовольными эксперты остались неопределенностью процедуры внесения платы и получения лицензии, обязательностью сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования и введением новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности".

Представители НАПК отмечают — чтобы эти факторы устранить наиболее эффективно, нужно учесть их рекомендации. В частности, уточнения и унификации требует терминология нормативного акта — необходимо привести четкие однозначные определения понятий "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".

"Дополнить проект закона положением относительно изменений в статью 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", которыми определить исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию. Исключить из проекта закона положение, которым предусмотрено, что особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться лицензионными условиями. Поскольку межгосударственные лотереи имеют статус государственных лотерей в Украине, такие особенности должны быть определены на законодательном уровне. Четко определить последовательность действий для получения лицензии и оплаты ее стоимости (сначала оплата, а затем — выдача или наоборот)", — говорится в заявлении агентства.

Кроме того, в НАПК требуют разграничить в проекте закона понятие "предписание" и "распоряжение", поскольку данные понятия употребляются как одинаковые по содержанию. Также есть пункт о том, чтобы четко установить, по какому праву организатору азартных игр должно принадлежать игровое оборудование — исключительно по праву собственности или по праву собственности или пользования. Предлагают также в антикоррупционном органе исключить из текста некоторые оценочные понятия такие как: "и т.д.", "другие требования", "другие обязанности".

"Учитывая стоимость лицензии, а также непрозрачную и обременительную процедуру ее получения и отсутствие процедуры восстановления лицензии и невозможность осуществления деятельности без лицензии, необходимо исключить положения, которыми аннулирования лицензии применяется, как санкция, поскольку в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" остановка деятельности субъектов хозяйствования может быть применена только по решению суда. Предусмотреть в проекте процедуру обжалования решения уполномоченного органа субъектами хозяйствования не только в суде, но и в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования", — добавляют в НАПК.

Среди других пунктов, которые смущают экспертов антикоррупционного органа также и исключение положения о необходимости получения разрешения собственником помещения, поскольку установление требований к помещению является предметом лицензионных условий. Наконец, в НАПК требуют установить четкие критерии (требования), которым должен отвечать инвестиционный проект для принятия соответствующего решения Кабинетом Министров Украины и получения инвестиционной лицензии.

Напомним, что ранее корреспонденты Delo.ua ответили на пять главных вопросов к законопроекту "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".