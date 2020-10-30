Политика 40 минут назад

Малюська предложил разрешить ситуацию с Конституционным судом созданием еще одного органа

Профильный министр считает, что нужен отдельный орган для антикоррупционного влияния на судей

Денис Малюська. Фото: Facebook-страница министра Денис Малюська. Фото: Facebook-страница министра
Денис Малюська. Фото: Facebook-страница министра

Министр юстиции Денис Малюська считает, что выходом из ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда о не соответствии Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников, может стать создание отдельного антикоррупционного органа для судей. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог Нацагентства по предотвращению коррупции", — сказал чиновник.

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При этом Малюска назвал сомнительной мотивацию, использованную Конституционным судом при принятии указанного решения.

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"Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом — это как раз создание такого органа", — заявил профильный министр.

Напомним, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

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