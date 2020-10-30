Малюська предложил разрешить ситуацию с Конституционным судом созданием еще одного органа

Министр юстиции Денис Малюська считает, что выходом из ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда о не соответствии Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников, может стать создание отдельного антикоррупционного органа для судей. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог Нацагентства по предотвращению коррупции", — сказал чиновник.

При этом Малюска назвал сомнительной мотивацию, использованную Конституционным судом при принятии указанного решения.

"Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом — это как раз создание такого органа", — заявил профильный министр.

Напомним, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.