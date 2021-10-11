Политика 1 час назад

В Украину прибыла дополнительная военная помощь от США: что привезли

Помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского

В Украину прибыла дополнительная военная помощь от США В Украину прибыла дополнительная военная помощь от США
В Украину прибыла дополнительная военная помощь от США

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", — отметили в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. 10 октября  в Украину прибыла одна из них.

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"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", — отметили в Минобороны.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился 1 сентября с президентом США Джозефом Байденом.

В рамках визита главы украинского государства был подписан меморандум с компанией Westinghouse, предусматривающий строительство по ее технологии нового реактора на Хмельницкой АЭС и еще четырех реакторов в будущем.

В свою очередь госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что подписал во время визита Зеленского в США три соглашения с местными оборонными компаниями на 2,5 млрд долларов.

Напомним, Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине.

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