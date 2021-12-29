ЕС требует своего участия в переговорах между США и РФ о ситуации на границе с Украиной

Евросоюз хочет участвовать в переговорах между США и Россией по поводу деэскалации напряженности на российско-украинской границе и вопросам безопасности. Об этом сообщает DW.

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", — заявил верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он считает, что "если Москва в январе хочет приступить к обсуждению архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и России".

"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС", — подчеркнул Боррель.

Он высказался категорически против того, что две стороны "разделяют между собой сферы влияния" без учета Евросоюза, а также раскритиковал "совершенно неприемлемые условия, в первую очередь, если учитывать Украину", которые выдвигает Кремль.

По его словам, право любого государства решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом обсуждений.

"Любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии", — подвел итог Боррель.

Угроза вторжения России в Украину остается значительной. Напомним, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции РФ. При этом, по мнению некоторых экспертов, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости.

На этом фоне в Белом доме назвали дату переговоров между США и Россией, на которых рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе. Они запланированы на 10 января 2022 года.