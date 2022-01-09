Германия прекращает поставки оружия в Казахстан

Германия останавливает поставки оружия в Казахстан. Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Свен Гигольд.

"Вчера я приказал прекратить весь экспорт оружия из Германии в Казахстан. Я также внимательно рассмотрю предварительный экспорт вооружений", – написал чиновник.

Решение принято после ввода в Казахстан войск ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности – Delo.ua) для подавления революции и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открыть огонь по протестующим без предупреждения.

По информации DW, в 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан общей суммой около 2,2 млн евро. Как отмечают агентства, это небольшая часть германского экспорта.

Как свидетельствует доклад Боннского международного центра конверсии (BICC) от декабря 2021 года, в последние годы Германия регулярно поставляла в Казахстан охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур.

Кроме того, Казахстан закупал германские пистолеты. В частности, по данным BICC, немецкая фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Аристан".

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки. Несмотря на то что, например, протестующие в городе Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го января.

На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.