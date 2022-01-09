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Германия прекращает поставки оружия в Казахстан
Германия останавливает поставки оружия в Казахстан. Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Свен Гигольд.
"Вчера я приказал прекратить весь экспорт оружия из Германии в Казахстан. Я также внимательно рассмотрю предварительный экспорт вооружений", – написал чиновник.
Решение принято после ввода в Казахстан войск ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности – Delo.ua) для подавления революции и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открыть огонь по протестующим без предупреждения.
По информации DW, в 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан общей суммой около 2,2 млн евро. Как отмечают агентства, это небольшая часть германского экспорта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как свидетельствует доклад Боннского международного центра конверсии (BICC) от декабря 2021 года, в последние годы Германия регулярно поставляла в Казахстан охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур.
Кроме того, Казахстан закупал германские пистолеты. В частности, по данным BICC, немецкая фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Аристан".
Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки. Несмотря на то что, например, протестующие в городе Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го января.
На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.