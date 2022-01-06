Протесты в Казахстане: все банки прекратили свою работу, а в страну прибыли российские десантники

В Казахстане пятый день продолжаются протесты: Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, а также Национальный банк страны решили на время прекратить работу всех банков ради безопасности сотрудников и клиентов. При этом Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже отправила войска в Казахстан.

О том, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан "коллективные миротворческие силы", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.

Он отметил: "миротворцев" отправляют в Казахстан на ограниченный период времени "с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране". Пашинян подчеркнул, что решение принято в связи с обращением президента Казахстана из-за "угрозы национальной безопасности и суверенитету, вызванной, в том числе, вмешательством извне".

Кроме Армении в состав ОДКБ входят Россия Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. По официальным данным, общая численность миротворческих сил ОДКБ больше трех тысяч человек.

Силы ОДКБ будут участвовать в охране военной инфраструктуры и других объектов, включая космодром Байконур. При этом российское издание Baza писало, что Россия привела в боевую готовность авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом, откуда в Казахстан могут отправить спецборт. Утром 6 января первый самолет с российскими десантниками прибыл в Казахстан — соответствующее видео обнародовал российский провластный Телеграм-канал Mash.

На фоне вновь завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки. Агентство Sputnik Казахстан сообщает, что 6 января у банкоматов выстроились большие очереди. Кроме того, в стране не работают безналичные платежи.

В свою очередь официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявил, что ночью подверглись атаке административные здания и департамент полиции города; "десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются". В общей сложности, по данным Министерства здравоохранения Казахстана, в ходе протестов пострадало больше тысячи человек, из которых 400 находится в больницах. При этом 62 человека находятся в реанимации.

Также утром четверга, 6 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился со срочным поручением к правительству и потребовал повысить боеготовность войск. В распоряжении президента есть пункты о создании специальной следственной группы по событиям в Казахстане, а также о необходимости "всем силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих". Токаев поручил принять меры "по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний".

Помимо этого правительство планирует ввести в Казахстане госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ сроком на 180 дней. Напомним, что именно рост цен на газ до 120 тенге стал толчком к масштабным протестам в стране. Цены в разных регионах на сжиженный газ будут варьироваться от 50 до 75 тенге (примерно 3,15-4,73 грн) за литр. Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год. Для бензина предельные цены с учетом налога на добавленную стоимость установлены на уровне: АИ-80 — 89 тенге за литр, марки АИ-92 и АИ-93 — 182 тенге за литр, марка АИ-95 — 215 тенге за литр.

Отметим также, что в Алматы, где сохраняется самая напряженная ситуация в стране, началась "антитеррористическая операция" — вечером в среду, 5 января, власти вытеснили протестующих из местного аэропорта. В акимате (администрации) Алматы говорили, что активная фаза операции в городе ночью не планируется, но очевидцы сообщали о стрельбе. В связи с "антитеррористической операцией" силовики призвали жителей не выходить из своих домов. Комендатура Алматы сообщает, что уже погибло 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще 353 силовика получили ранения в ходе столкновений.

Продолжаются протесты и в других городах. Например, в городе Тараз полностью сгорело здание филиала партии.

Напомним, протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Из-за кризиса президент страны Касим-Жомарт Токаев 5 января принял решение отправить все правительство в отставку. На фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Кроме того, на всей территории Казахстана объявлено чрезвычайное положение с комендантским часом с 23:00 до 7:00.