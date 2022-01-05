Чрезвычайное положение объявлено на всей территории Казахстана

Решение о режиме ЧП было принято из-за массовых протестов, которые продолжаются в стране со 2 января. Об этом передает NUR.KZ.

Режим ЧП подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.

Ранее чрезвычайное положение ввели в Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались из-за двукратного повышения цен на автомобильное топливо. Они переросли в столкновения с полицией и поджоги, демонстранты стали захватывать административные здания.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев утром 5 января принял решение отправить все правительство в отставку. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте президента Казахстана. Он возложил вину за рост цен на топливо, которое вызвало протесты, на Министерство энергетики и национальные нефтегазовые компании. Также президент поручил ввести государственное регулирование цен на топливо на 180 дней, а введение программы электронной торговли топливом отложить на год. Кроме того, Токаев приказал ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения.

В то же время в нескольких городах продолжались массовые протесты со стычками с силовиками. Во второй половине дня 5 января протестующие штурмом захватили резиденцию президента в Алматы.

Также сегодня на фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор “Казахтелеком” отключил интернет во всей стране.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал экстренное обращение к нации, заявив, что бывший глава государства Нурсултан Назарбаев уходит с поста председателя Совета безопасности страны, хотя он был пожизненно назначен на эту должность.