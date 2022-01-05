В Казахстане полностью отключили интернет и несколько телеканалов

В Казахстане на фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор “Казахтелеком” отключил интернет во всей стране. Об этом сообщает GlobalcCheck.

Сервис заявил, что власти пытаются блокировать веб-версию Telegram и сам мессенджер во всей республике. Параллельно в стране блокируют работу VPN.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.



The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.



📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v — NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022

Отключение интернета, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов в Казахстане.

Информационное агенство "Интерфакс" сообщило, что в Казахстане прекратили вещание несколько телеканалов. В стране стали недоступны такие телеканалы, как КТК и "Первый канал Евразия".

При этом вещать продолжают государственный телеканал "Хабар 24", а также "31 канал".

Тем временем протестующие штурмом захватили резиденцию президента в Алматы.

Ранее в Алматы митингующие захватили здание акимата (городская администрация). В результате оно тоже загорелось.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев уже рассматривает роспуск парламента и проведение общенациональных выборов. Утром 5 января глава государства принял решение отправить все правительство в отставку.

Позже в этот же день Токаев подписал указ о введении в столице страны Нур-Султане чрезвычайного положения. В столице Казахстана вводят ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане.

Кроме того, на период действия чрезвычайного положения в городе ввели комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Режим ЧП в Нур-Султане ввели до 19 января.