В Казахстане протестующие захватили резиденцию президента в Алматы

В Казахстане со 2 января не утихают митинги. Во второй половине дня 5 января протестующие штурмом захватили резиденцию президента в Алматы. В здании сразу же начался пожар, сообщает издание Zakon.kz.

Ранее в Алматы митингующие захватили здание акимата (городская администрация). В результате оно тоже загорелось.

По состоянию на 5 января полиция задержала по меньшей мере 200 протестующих. В то же время СМИ сообщают, что митингующие берут в плен силовиков.

Кроме того, протестующие захватывают оружейные магазины по всей стране, жгут автомобили и здания государственных органов.

На фоне массовых митингов, которые перестали быть мирными, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев рассматривает роспуск парламента и проведение общенациональных выборов.

Тем временем оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Блокировка мобильной связи началась еще раньше.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года в нефтяном городе Жанаозен. Митинги устроили из-за повышения цен на сжиженный газ. Топливо подорожало, по мнению президента Токаева, из-за перехода с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи.