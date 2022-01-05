В Казахстане раздались первые взрывы, митингующие штурмом взяли мэрию Алматы: правительство ушло в отставку, но протесты усилились (ФОТО/ВИДЕО)

В Казахстане массовые протесты, начавшиеся 2 января, привели к стычкам с силовиками. На улицах столицы Алматы раздались первые взрывы. Протестующие уже штурмовали здание акимата и прорвались внутрь. Вскоре там начался пожар. Известно также о поджогах других зданий госорганов и автомобилей.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев утром 5 января принял решение отправить все правительство в отставку. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте президента Казахстана.

Кроме того, Токаев провел совещание по социально-экономической ситуации в Казахстане. По итогам собрания чиновники приняли ряд решений. В частности, в Казахстане на 180 дней ввели госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Именно из-за поднятия цен на сжиженный газ в Казахстане 2 января начались массовые протесты.

По мнению Токаева, повышение цен было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. При этом в стране также считают, что в этом виновато Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа — "Казмунайгаз" и "Казахгаз".

Что происходит в Казахстане?

После поднятия цен на автогаз в нефтяном городе Жанаозен, начались протесты. Они быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент и .т.д.

Сначала участники требовали снизить цены на топливо, но вскоре лозунги протестующих стали более агрессивными. Участники митинга начали требовать отставку правительства и ухода из политики бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Власти приняли решение задействовать военную технику, чтобы подавить протесты.

Все происходящее в стране оперативно публиковали в разных Telegram-каналах и соцсетях. В Казахстане начали блокировать мобильную связь, а граждане жаловались, что Telegram и другие мессенджеры не работают. Мобильные операторы объяснили, что это делают намеренно из-за приказа властей, которые в свою очередь хотят подавить протесты.

Однако ситуация в стране еще больше накалилась. Так как мирные митинги переросли в стычки с силовиками, 4 января президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы, а также в Алматинской и Мангистауской области. Режим ЧП ввели до 19 января. Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал протестующих не совершать противоправных действий.

Полиция в Алматы применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты для разгона протестующих, пытавшихся штурмовать здание мэрии.

СМИ, в частности "Радио Азаттык", сообщают о массовых задержаниях митингующих. Известно, что 4 января в Алматы полиция задержала около ста человек на месте акции. Задержанных заталкивают в автозаки. В других крупных городах страны аналогичная ситуация.

Полицейские в ходе митингов начали выкрикивать свои лозунги, заявляя, что "они на стороне народа".

В Актобе ОМОН объявил, что он на стороне народа



Видео: https://t.co/pHKrHFwEQc pic.twitter.com/TtbqnsFoD3 — Медиазона. Центральная Азия (@mediazona_ca) January 5, 2022

Но в стране все равно протесты только усиливаются. В Алматы митингующие штурмовали здание акимата (городская администрация). В результате оно загорелось.

Протесты продолжаются и в других городах Мангистауской и Алматинской областей. Акимат в Актобе тоже пытаются взять штурмом.

В центре Алматы раздались взрывы. Там, по предварительной информации, находятся около 500 демонстрантов, которые устанавливают баррикады.