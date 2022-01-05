В столице Казахстана Нур-Султане ввели режим ЧП и комендантский час

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 5 января подписал указ о введении в столице страны Нур-Султане чрезвычайного положения. Документ опубликовали на сайте президента.

На период действия чрезвычайного положения в городе ввели комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Режим ЧП в Нур-Султане ввели до 19 января.

Согласно указу Токаева в столице Казахстана вводят:

ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане;

ограничение на въезд в столицу, а также выезд из нее;

запрет на забастовки, организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ и т.д.

Ранее 5 января президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алматы, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он также будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов, которые начались с мирных забастовок 2 января и переросли в серьезные стычки с силовиками.

Протестующие уже штурмовали здание акимата (мэрии) и прорвались внутрь. Вскоре там начался пожар. Известно также о поджогах других зданий госорганов и автомобилей.