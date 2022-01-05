Назарбаев уходит в отставку: президент Казахстана Токаев возглавит Совбез и намерен "действовать жестко"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал экстренное обращение к нации, заявив, что бывший глава государства Нурсултан Назарбаев уходит с поста председателя Совета безопасности страны, хотя он был пожизненно назначен на эту должность.

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", – сказал Токаев.

Отставка Назарбаева — это одно из требований митингующих. При этом Токаев заявил, что за протестами кроется "тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

Глава государства заверил, что не уедет из Казахстана, "что бы ни было". Он также сообщил, что вскоре выступит "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

Ранее Токаев уже отправил правительство в отставку, чего требовали протестующие.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года в нефтяном городе Жанаозен. Митинги устроили из-за повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митингующие начали требовать смену власти, в частности, уход Назарбаева из политики.

Пока первый президент уходит с поста председателя Совета безопасности, митингующие сносят его памятники.

Волна протестов прокатилась по всей стране. Во второй половине дня 5 января протестующие штурмом захватили резиденцию президента в Алматы. Из-за эскалации президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы, а также в Алматинской и Мангистауской области.

Позже Токаев подписал указ о введении в столице страны Нур-Султане чрезвычайного положения. На период действия чрезвычайного положения в городе ввели комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Режим ЧП в Нур-Султане ввели до 19 января.

На фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор “Казахтелеком” отключил интернет во всей стране. Кроме того, в стране прекратили вещание несколько телеканалов. В стране стали недоступны такие телеканалы, как КТК и "Первый канал Евразия".