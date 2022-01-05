РФ блокирует поставки угля из Казахстана в Украину — глава Минэнерго Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга 5 января 2022 года заявил, что РФ блокирует транзит поставок угля из Казахстана в Украину. Касательно поставок угля из других стран министр заверил, что все идет по графику.

По его словам, у ПАО "Центрэнерго" с Казахстаном заключен контракт на 660 млн тонн угля для отопительного сезона, но из-за соответствующих действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита по российской территории. В Министерстве энергетики Украины и "Центрэнерго" не знают, как этот уголь физически получить.

При этом он добавил, что уголь морским путем идет в Украину по графику, стабильно и даже есть накопления в самих портах.

За отопительный сезон морским путем в Украину поступит угля на уровне 1,6-1,8 млн тонн, возможно, даже больше, говорят в Минэнерго.

Министр также отметил, что произошло существенное снижение стоимости импортируемого угля. Так, в период высоких цен его стоимость достигала до $300/тонна, а сейчас цена составляет $140/тонна.

Напомним, что в ноябре-декабре 2021 года в Энергохолдинг ДТЭК поставил в Украину несколько судов с американским углем.