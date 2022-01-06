Протесты в Казахстане: МВД пообещало "уничтожение" для людей с оружием, а в Алматы продолжается мародерство

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок". При этом силовики заявили: тех, кто откажется сложить оружие, "ждет уничтожение".

Как отмечает МВД страны, на 18:00 четверга, 6 января, количество количество погибших силовиков увеличилось до 18 человек. Всего же пострадало 748 сотрудников. Точных данных о погибших протестующих нет до сих пор. Однако, по словам начальника независимого координационного штаба Жасарала Куанышалина, во время столкновений на площади Республики в Алматы погибли минимум 30 протестующих.

Местные СМИ и телеграмм-каналы говорят о продолжающихся случаях мародерства в Алматы. Кроме того, в столичных супермаркетах Казахстана люди скупают остатки продуктов. Очереди днем скапливались и у местных банкоматов: люди договорились не снимать крупные суммы, чтобы наличных хватило.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва готова развернуть "контртеррористическую операцию" вместе с властями Казахстана. В МИД РФ подчеркнули, что РФ готова "продолжить консультации" с казахстанской стороной и союзниками по ОДКБ для анализа и выработки дальнейших эффективных шагов по содействию контртеррористической операции в Казахстане. В Кремле убеждены, что подобная операция предусматривает "обеспечение безопасности всех мирных граждан этой страны", жизненно важных объектов критической инфраструктуры, а также их "разблокирование и возвращение под контроль казахстанских властей".

При этом в РФ назвали протесты в Казахстане "инспирированной извне попыткой насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства". Стоит также отметить, что РФ отправила в Казахстан бронетехнику — видео с переброской десантных бронемашин обнародовал в четверг, 6 января, кремлевский пропагандистский ресурс RT. Параллельно в Москве проходит митинг под стенами посольства Казахстана. Там уже задержали 10 человек, вышедших с пикетами в поддержку казахских демонстрантов.

Несмотря на то что, например, протестующие в города Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го.

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан тоже решил отправить своих военных в Казахстан: "Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности".

Если же говорить об украинских гражданах, то, по сообщению Министерства иностранных дел Украины, в посольство Украины в Казахстане обратились 43 гражданина. Как отмечает издание НВ со ссылкой на украинский МИД, угроз безопасности украинцев нет — они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь. По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта Алматы запланировано на пятницу, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы украинцы смогли покинуть территорию Казахстана при первой возможности.

Тем временем расследовательский портал The Insider сообщает, что самолет, вылетевший из столицы Казахстана в ночь на 6 января, приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете при этом были скрыты. Но известно, что самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана.

Отметим, что незадолго до этого некоммерческая группа C4ADS совместно с OCCRP публиковали расследование, по которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, после начала в Казахстане массовых протестных акций спотовые цены на уран в четверг, 6 января, достигли 45,5 доллара за фунт — это самый высокий показатель с 30 ноября 2021 года, сообщает Reuters. Во вторник, 4 января, за фунт урана давали 42 доллара.