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На фоне протестов в Казахстане выросли мировые цены на уран
После начала в Казахстане массовых протестных акций спотовые цены на уран в четверг, 6 января, достигли 45,5 доллара за фунт — это самый высокий показатель с 30 ноября 2021 года, сообщает Reuters. Во вторник, 4 января, за фунт урана давали 42 доллара.
Такой рост связан с тем, что предприятие "Казатомпром" — крупнейший в мире производитель урана. Повышение цены произошло даже несмотря на то, что протесты в стране пока не затронули ключевые отрасли.
"Добыча урана идет по плану, остановок не было. Компания выполняет свои экспортные контракты", — сказал представитель "Казатомпрома".
По данным этой компании, в 2020 году она добыла примерно 23% всего мирового первичного урана. Добыча производится в местах, которые удалены от крупных населенных пунктов, где проходят акции протеста. Поэтому на производственный процесс нестабильная ситуация пока практически не оказала влияния.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Казахстан известен также своей привлекательностью для майнеров — это связано со сравнительной дешевизной электроэнергии. Теперь протесты нанесли удар по курсу биткоина — криптовалюта начала дешеветь. Такая ситуация связана с тем, что в Казахстане в разгар протестных акций отключили интернет. В результате биткоин всего за сутки подешевел на 9%.
Напомним, в Казахстане со 2 января 2022 года продолжаются протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы в стране прекратили работу все банки. В четверг, 6 января, у банкоматов выстроились большие очереди. Кроме того, в стране не работают безналичные платежи.
Самая напряженная ситуация в стране сохраняется в Алматы, где началась "антитеррористическая операция". Продолжаются протесты и в других городах. На фоне массовых протестов и стычек с силовиками в стране отключают интернет и телеканалы.