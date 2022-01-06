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Энергетика
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На фоне протестов в Казахстане выросли мировые цены на уран

бочки с ураном
Бочки с ураном. Фото: fonik.ru

После начала в Казахстане массовых протестных акций спотовые цены на уран в четверг, 6 января, достигли 45,5 доллара за фунт — это самый высокий показатель с 30 ноября 2021 года, сообщает Reuters. Во вторник, 4 января, за фунт урана давали 42 доллара.

Такой рост связан с тем, что предприятие "Казатомпром" — крупнейший в мире производитель урана. Повышение цены произошло даже несмотря на то, что протесты в стране пока не затронули ключевые отрасли.

"Добыча урана идет по плану, остановок не было. Компания выполняет свои экспортные контракты",  сказал представитель "Казатомпрома".

По данным этой компании, в 2020 году она добыла примерно 23% всего мирового первичного урана. Добыча производится в местах, которые удалены от крупных населенных пунктов, где проходят акции протеста. Поэтому на производственный процесс нестабильная ситуация пока практически не оказала влияния.

Казахстан известен также своей привлекательностью для майнеров — это связано со сравнительной дешевизной электроэнергии. Теперь протесты нанесли удар по курсу биткоина — криптовалюта начала дешеветь. Такая ситуация связана с тем, что в Казахстане в разгар протестных акций отключили интернет. В результате биткоин всего за сутки подешевел на 9%.

Напомним, в Казахстане со 2 января 2022 года продолжаются протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы в стране прекратили работу все банки. В четверг, 6 января, у банкоматов выстроились большие очереди. Кроме того, в стране не работают безналичные платежи.

Самая напряженная ситуация в стране сохраняется в Алматы, где началась "антитеррористическая операция". Продолжаются протесты и в других городах. На фоне массовых протестов и стычек с силовиками в стране отключают интернет и телеканалы. 

Автор:
Сергей Горелов