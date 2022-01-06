ОДКБ направляет в Казахстан миротворческие силы, — Пашинян

Организация Договора о коллективной безопасности решила направить в Казахстан свои Коллективные миротворческие силы. Об этом в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас возглавляет Совет коллективной безопасности ОДКБ.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — написал Никол Пашинян.

Общая численность миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности составляет около 3 600 человек. Они комплектуются из контингентов стран участниц ОДКБ. В состав этих сил входят военные, правоохранители и гражданский персонал.

Члены ОДКБ: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Задача этой структуры — защита территориально-экономического пространства стран, которые заключили договор, совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января и привели к стычкам с силовиками. Волнения произошли после поднятия цен на автогаз. Сначала участники требовали снизить цены на топливо, но вскоре лозунги протестующих стали более агрессивными.

Участники митингов начали требовать отставку правительства и ухода из политики бывшего 81-летнего президента страны Нурсултана Назарбаева, который продолжает непосредственно влиять на политику Казахстана. Власти приняли решение задействовать военную технику, чтобы подавить протесты.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев утром 5 января принял решение отправить все правительство в отставку. Но это не остановило протесты, известно о поджогах зданий государственных органов.

В ночь на 6 января Токаев попросил Организацию Договора о коллективной безопасности оказать помощь в подавлении беспорядков. В Алматы начата антитеррористическая спецоперации. На фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор “Казахтелеком” отключил интернет во всей стране.