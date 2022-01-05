Казахстан просит ОДКБ о помощи в "контртеррористической операции"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев просит Организацию Договора о коллективной безопасности оказать помощь в подавлении беспорядков. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности в ночь на 6 января, сообщает администрация президента.

"Полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что считает обращение к партнерам по ОДКБ "абсолютно уместным и своевременным", и выразил предположение, что его поддержит и народ Казахстана.

"Вместе мы, естественно, победим. Террористические банды, как я уже сказал, захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов", - возмутился казахстанский президент.

Токаев заявил, что эти группы являются по сути международными и прошедшими серьезную подготовку за рубежом, в связи с чем их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии.

"В этой связи нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистика терактов, которые учинили бандиты – настоящие террористы - нам хорошо известна. Они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны", – заявил он.

Отмечается, что в заседании приняли участие руководители обеих палат парламента, исполняющий обязанности премьер-министра, руководитель администрации, председатель Комитета национальной безопасности, генеральный прокурор, начальник Службы государственной охраны, исполняющие обязанности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел, министра обороны, министра внутренних дел и министра по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Казахстан", аэропорт Алматы, по словам заместителя акима города Ержана Бабакумарова, освобожден после захвата протестующими.

"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", - сказал Бабакумаров журналистам.

Инфоцентр комендатуры Алматы сообщил, что "в городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка".

"К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что аэропорт Алматы разгромлен после захвата, разбиты витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов, на парковке горят автомобили. По данным очевидцев, также разгромлены банкоматы на территории аэропорта.

"Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам. Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства", - заявили в комендатуре.

Тем временем, как передает TengriNews, в МВД Казахстана сообщили, что в ходе столкновений погибли восемь и получили ранения 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Ранее в среду Токаев провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и фактическим руководителем Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба последнего. Сообщалось, что "в постоянном контакте" находятся лидеры всех стран ОДКБ. Отметим, что в нее, кроме России, Беларуси и Казахстана, входят также Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, что в Казахстане на фоне массовых беспорядков объявили чрезвычайное положение по всей стране, а национальный оператор "Казахтелеком" отключил по всей стране интернет.