Президент Казахстана Токаев дал приказ открывать огонь на поражение и без предупреждения по участникам протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в пятницу, 7 января, с обращением, в котором заявил о невозможности компромиссов с участниками акций протестов. При этом он подчеркнул, что власть не падет, сообщает сайт президента Казахстана

"Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность", — заявил он.

Токаев также отметил, что протесты будут жестко подавляться.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время", — заявил президент Казахстана.

По его словам, существовал четкий плана атак протестующих на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях.

Глава государства заявил, что в некоторых районах включат интернет, но только в определенные временные промежутки.

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки. Несмотря на то что, например, протестующие в городе Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го января.

На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва готова развернуть "контртеррористическую операцию" вместе с властями Казахстана, а Организация Договора о коллективной безопасности направила в Казахстан свои силы, в том числе в страну прибыли российские десантники.