Группу послов G7 в Украине возглавила Германия

Великобритания с 1 января передала Германии председательство в группе послов стран "Большой семерки" в Украине. Об этом говорится в их коллективном микроблоге в Twitter "Послы G7 за реформы в Украине".

"Для меня было настоящей честью председательствовать в группе в этом году. Это был тяжелый труд и фантастический охват многих уголков украинского общества", - отметила посол Великобритании Мелинда Симмонс, передавшая символическую булаву послу Германии Анке Фельдхузен.

Отметим, что группа послов G7 имеет существенное политическое влияние на руководство Украины. В частности, президент Владимир Зеленский запрашивал у них помощь в разработке дорожной карты судебной и антикоррупционной реформы, которую те в итоге представили в январе 2021 года.

Кроме того, Офис президента обращался к этим послам с просьбой предоставить кандидатуры специалистов по конституционному праву из своих стран, которые бы поучаствовали в работе комиссии по отбору судей Конституционного суда, которыми Зеленский хотел заменить главу КС Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Напомним, однако, что эта затея не увенчалась успехом: КС отказался принимать назначенных Зеленским Оксану Грищук и Александра Петришина, поскольку Тупицкого и Касминина никто пока не увольнял, и потому суде нет вакантных мест. Такую позицию поддержала и Венецианская комиссия.

Помимо этого, 14 апреля Зеленский внес законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании вместо него Киевского городского окружного админсуда. На следующий же день посты G7 выступили с заявлением о поддержке этой инициативы. Однако и она пока остается нереализованной.