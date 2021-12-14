Венецианская комиссия поддержала отказ КСУ принимать к себе "лишних" судей, назначенных Зеленским

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) приветствует решение Конституционного суда относительно приведения к присяге двух судей — Оксаны Грищук и Александра Петришина, назначенных в его состав президентом Владимиром Зеленским 26 ноября.

Об этом говорится в опубликованном накануне кратком отчете комиссии об итогах 129-го пленарного заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Также в комиссии сообщили, что провели "обмен мнениями" с председателем комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андреем Клочко по законопроекту об усовершенствовании процедуры установления невозможности проведения общенациональных и местных выборов и референдумов на определенных территориях и избирательных участках Украины.

Кроме того, Венецианская комиссия сообщила, что решила срочно подготовить свои заключения по украинскому закону о предотвращении чрезмерного влияния олигархов, принятому 23 сентября, а также по не рассматривавшемуся пока Радой законопроекту о местном референдуме.

Помимо этого, на заседании, как уже сообщалось, было принято решение об избрании на два года членом бюро Венецианской комиссии зампреда КС Сергея Головатого, который де-факто руководит судом в условиях продолжающегося уже почти год недопуска к месту работы председателя КС Александра Тупицкого.

Напомним, что 30 ноября КС отказался считать Грищук и Петришина своими судьями из-за отсутствия вакантных должностей в суде, то есть до тех пор, пока не завершатся законные полномочия кого-либо из судей, назначенных ранее по президентской квоте, в том числе Тупицкого, а также Александра Касминина.

По задумке Зеленского, двое назначенных им судей должны были заменить собой Тупицкого и Касминина, которых сам президент и некоторые другие органы власти судьями КС не считают. При этом непризнание Тупицкого главой КС является также позицией США.

Отметим, что 27 марта Зеленский подписал указ об отмене указов Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении Касминина.

Однако 14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного суда приняла апелляционную жалобу Зеленского и начала ее рассматривать 17 ноября. Пока вердикт по ней не принят.

Параллельно законность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КС (равно как и законность указов о его отстранении от декабря 2020 и февраля 2021 года) оспаривается и в самом же КС. Соответствующее представление еще в апреле подали 49 депутатов Верховной Рады от "Европейской солидарности" и "Батькивщины".