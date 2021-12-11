Заместителя председателя КСУ Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии

Заместителя председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

“Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Комиссии, которое является ее главным руководящим органом”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по Уставу Венецианской Комиссии в состав Бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре другие члены Комиссии.

“Сейчас обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент-представитель от Франции; три вице-президента — представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других членов Комиссии — представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины”, — отмечается в сообщении.

Отметим, Венецианская Комиссия основана в 1990 году после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических перемен. Со временем она стала всемирно признанным независимым международным форумом, который способствует распространению европейского конституционного наследия, основанного на триаде общих для всей Европы ценностях — правдивой демократии, правах человека и верховенстве права (правообладании). На данный момент государствами-членами Венецианской комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также еще 15 государств Азии, Африки, Америки (в частности: США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика и др.). В целом комиссия насчитывает 62 государства-члена.

Напомним, США запретили въезд председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому и его жене Ольге как лицам, причастным, по мнению американских властей, к серьезным коррупционным деяниям.

Напомним, что 27 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене указов Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении судьей Александра Касминина.

Однако 14 июля Верховный Cуд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного Cуда приняла апелляционную жалобу Зеленского и 17 ноября начала ее рассматривать. Пока вердикт по ней не принят.

Более того, 2 ноября Верховный Cуд решил устраниться от оценки указов Зеленского об отстранении Тупицкого, пока эти решения президента оценивает КС.

26 ноября Зеленский подписал указ о назначении в состав КС суда двух судей по президентской квоте — Оксаны Грищук и Александра Петришина. По задумке Зеленского, они должны заменить собой Тупицкого и Касминина.

Однако 30 ноября КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, поскольку в суде нет для этого вакантных мест, и не будет, пока Тупицкий и Касминин или же кто-то еще из судей не лишатся своих полномочий.