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Общество
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Заместителя председателя КСУ Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии

Заместителя председателя КСУ Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии
Заместителя председателя КСУ Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии

Заместителя председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии. 

Об этом  сообщает пресс-служба КСУ.

“Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Комиссии, которое является ее главным руководящим органом”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по Уставу Венецианской Комиссии в состав Бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре другие члены Комиссии.

“Сейчас обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент-представитель от Франции; три вице-президента — представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других членов Комиссии — представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины”, — отмечается в сообщении.

Отметим, Венецианская Комиссия основана в 1990 году после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических перемен. Со временем она стала всемирно признанным независимым международным форумом, который способствует распространению европейского конституционного наследия, основанного на триаде общих для всей Европы ценностях — правдивой демократии, правах человека и верховенстве права (правообладании). На данный момент государствами-членами Венецианской комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также еще 15 государств Азии, Африки, Америки (в частности: США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика и др.). В целом комиссия насчитывает 62 государства-члена.

Напомним, США запретили въезд  председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому и его жене Ольге как лицам, причастным, по мнению американских властей, к серьезным коррупционным деяниям. 

Напомним, что 27 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене указов Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении судьей Александра Касминина.

Однако 14 июля Верховный Cуд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного Cуда приняла апелляционную жалобу Зеленского и 17 ноября начала ее рассматривать. Пока вердикт по ней не принят.

Более того, 2 ноября Верховный Cуд решил устраниться от оценки указов Зеленского об отстранении Тупицкого, пока эти решения президента оценивает КС.

26 ноября Зеленский подписал указ о назначении в состав КС суда двух судей по президентской квоте — Оксаны Грищук и Александра Петришина. По задумке Зеленского, они должны заменить собой Тупицкого и Касминина.

Однако 30 ноября КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, поскольку в суде нет для этого вакантных мест, и не будет, пока Тупицкий и Касминин или же кто-то еще из судей не лишатся своих полномочий.