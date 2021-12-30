"Северный поток-2" могут не запустить из-за угрозы Украине - вице-канцлер Германии

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода "Северный поток – 2" и рассматривать его исключительно в юридическом поле. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.

"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", - заявил Хабек.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - отметил заместитель главы правительства ФРГ.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

В то же время депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" и член комитета бундестага по внешней политике Омид Нурипур по-прежнему считает "Северный поток - 2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической сфере для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse.

"Основные политические решения, к сожалению, уже были приняты в прошедшие годы, - сказал политик. - Если эксплуатация газопровода в конечном счете будет совместима с законом, я не вижу особых возможностей ему препятствовать, даже несмотря на то, что я по-прежнему нахожу проект неправильным".

Отметим, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что считает строительство газопровода "Северный поток – 2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.

В тоже время, процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2" завершилась 29 декабря. Глава российского монополиста "Газпром" Алексей Миллер заявил, что теперь газопровод полностью готов к эксплуатации.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" будет означать полное прекращение транзита газа через Украину и приведет к обрушению безопасности для центра и востока Европы.