93% украинцев поддерживают введение статуса города-героя Украины — опрос

93% украинцев поддерживают реализованную президентом Владимиром Зеленским инициативу о предоставлении определенным населенным пунктам статуса города-героя. Лишь 2% заявили, что не поддерживают такой шаг, 3% — что им все равно, а еще 2% ответить затруднились.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". В частности, на западе Украины 96% выразили поддержку введению статуса города-героя, а на востоке лишь 86% (при 6% высказавшихся против).

Кроме того, респондентам задавался вопрос об их отношении к идее переименования по окончании войны улиц их города в честь тех или иных защитников Украины в войне 2022 года. 92% высказались в поддержку этого, 3% — против, 4% отнеслись безразлично и лишь 1% не смог ответить.

Опрос был проведен 12-13 марта среди 1200 респондентов из всех регионов, кроме уже оккупированных до начала войны, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что указом от 6 марта Зеленский установил почетный знак отличия "Город-герой Украины" и присвоил его Харькову, Херсону, Чернигову, Мариуполю и Волновахе Донецкой области, а также Гостомелю Киевской области, имеющему статус поселка городского типа.

Отметим, что понятие города-героя унаследовано от СССР, где оно было высшей степенью отличия городов, прославившихся своей героической обороной во время войны с гитлеровской Германией 1941-1945 годов.

Такого звания в разное время было удостоено в общей сложности 12 городов на территории России, Украины и Беларуси, а Брестской крепости было присвоено- звание крепости-героя. На территории Украинской ССР было четыре города-героя: Киев, Одесса, Севастополь и Керчь (последние два города сейчас оккупированы Россией).