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93% українців підтримують запровадження статусу міста-героя України — опитування
93% українців підтримують реалізовану президентом Володимиром Зеленським ініціативу щодо надання певним населеним пунктам статусу міста-героя. Лише 2% заявили, що не підтримують такий крок, 3% — що їм байдуже, а ще 2% відповісти не змогли.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Зокрема, на заході України 96% висловили підтримку запровадженню статусу міста-героя, а на сході лише 86% (при 6% тих, хто висловився проти).
Крім того, респондентам ставилося питання про їхнє ставлення до ідеї перейменування після закінчення війни вулиць їхнього міста на честь тих чи інших захисників України у війні 2022 року. 92% висловилися на підтримку цього, 3% — проти, 4% — сприйняли байдуже і лише 1% не зміг відповісти.
Опитування було проведене 12-13 березня серед 1200 респондентів з усіх регіонів, окрім уже окупованих до початку війни, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що указом від 6 березня Зеленський встановив почесну відзнаку "Місто-герой України" та присвоїв її Харкову, Херсону, Чернігову, Маріуполю та Волновасі Донецької області, а також Гостомелю Київської області, що має статус селища міського типу.
Зазначимо, що поняття міста-героя успадковано від СРСР, де воно було найвищим ступенем відзнаки міст, що прославилися своєю героїчною обороною під час війни з гітлерівською Німеччиною 1941-1945 років.
Таке звання в різний час було присвоєне 12 містам на території Росії, України та Білорусі, а також Брестській фортеці було надано звання фортеці-герою. На території Української РСР було чотири міста-героя: Київ, Одеса, Севастополь та Керч (останні два міста нині окуповані Росією).