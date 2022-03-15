93% українців підтримують запровадження статусу міста-героя України — опитування

93% українців підтримують реалізовану президентом Володимиром Зеленським ініціативу щодо надання певним населеним пунктам статусу міста-героя. Лише 2% заявили, що не підтримують такий крок, 3% — що їм байдуже, а ще 2% відповісти не змогли.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Зокрема, на заході України 96% висловили підтримку запровадженню статусу міста-героя, а на сході лише 86% (при 6% тих, хто висловився проти).

Крім того, респондентам ставилося питання про їхнє ставлення до ідеї перейменування після закінчення війни вулиць їхнього міста на честь тих чи інших захисників України у війні 2022 року. 92% висловилися на підтримку цього, 3% — проти, 4% — сприйняли байдуже і лише 1% не зміг відповісти.

Опитування було проведене 12-13 березня серед 1200 респондентів з усіх регіонів, окрім уже окупованих до початку війни, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що указом від 6 березня Зеленський встановив почесну відзнаку "Місто-герой України" та присвоїв її Харкову, Херсону, Чернігову, Маріуполю та Волновасі Донецької області, а також Гостомелю Київської області, що має статус селища міського типу.

Зазначимо, що поняття міста-героя успадковано від СРСР, де воно було найвищим ступенем відзнаки міст, що прославилися своєю героїчною обороною під час війни з гітлерівською Німеччиною 1941-1945 років.

Таке звання в різний час було присвоєне 12 містам на території Росії, України та Білорусі, а також Брестській фортеці було надано звання фортеці-герою. На території Української РСР було чотири міста-героя: Київ, Одеса, Севастополь та Керч (останні два міста нині окуповані Росією).